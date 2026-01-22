Antena3
El escalofriante recuerdo de un superviviente del Iryo de Adamuz: "Ninguno éramos conscientes de que había otro tren"

El accidente ferroviario de Adamuz ha dejado escenas de auténtico terror. Uno de los supervivientes, Javier García, relata cómo vivió el impacto y las horas posteriores al choque.

Superviviente

Un superviviente del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el domingo, ha relatado cómo vivió el choque entre trenes del domingo. Javier García viajaba en el vagón 4 del Iryo, a solo dos de donde se produjo la colisión más violenta.

“Sentimos un frenazo brusco y luego un choque”, explica, mientras veía una película en su tablet. El impacto provocó golpes entre los pasajeros y un silencio absoluto en el vagón.

Según nos cuenta, en un primer momento nadie fue consciente de que había otro tren implicado. Muchos pensaron que se trataba de un accidente con un animal o un vehículo en la vía.

García, que es enfermero, ayudó durante horas a los heridos cuando comprendió la magnitud del suceso. "Ya vimos el techo caído, una persona que había fallecido en el acto...", recuerda.

Hoy, Javier es uno de los supervivientes que siente que aquel día presenció un milagro: salir vivo de una tragedia que se llevó al menos 45 vidas.

