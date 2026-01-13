El error humano que ha terminado con la vida de dos pacientes oncológicos en Burgos: "Se les multiplicó la dosis por seis"

Dos pacientes oncológicos han fallecido en el Hospital de Burgos tras recibir un tratamiento incorrecto durante su ingreso. El error se produjo en la preparación y administración de la medicación que debían recibir, ya que, según el hospital, "se había multiplicado por 6 la dosis administrada".

En total, cinco pacientes se han visto afectados por el fallo: uno continúa en la UCI, otro permanece hospitalizado en planta y un quinto ya ha sido dado de alta. El centro ha reconocido que se trató de un error humano. "Ese error humano estaba en el informe farmacológico", nos cuenta Pepa Romero, "en el informe se les multiplicó por seis la dosis".

El hospital asegura que el medicamento erróneo solo se administró a un grupo concreto de enfermos y que se avisó de inmediato a las familias. Además, se ha abierto una investigación interna para revisar los protocolos y evitar que vuelva a ocurrir.

El asunto ya está en manos de la Fiscalía y el departamento de Defensa del Paciente ha presentado una denuncia. Un error que podría ser calificado por la justicia como un homicidio imprudente.