Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Te lo contamos

El error humano que ha terminado con la vida de dos pacientes oncológicos en Burgos: "Se les multiplicó la dosis por seis"

Dos personas han fallecido en el Hospital de Burgos porque les administraron más dosis del tratamiento que les correspondía. Además, otros tres pacientes se han visto afectados por el mismo error, dejando a uno de ellos en la UCI.

Pacientes oncológicos fallecen por un fallo humano: "

Publicidad

Dos pacientes oncológicos han fallecido en el Hospital de Burgos tras recibir un tratamiento incorrecto durante su ingreso. El error se produjo en la preparación y administración de la medicación que debían recibir, ya que, según el hospital, "se había multiplicado por 6 la dosis administrada".

En total, cinco pacientes se han visto afectados por el fallo: uno continúa en la UCI, otro permanece hospitalizado en planta y un quinto ya ha sido dado de alta. El centro ha reconocido que se trató de un error humano. "Ese error humano estaba en el informe farmacológico", nos cuenta Pepa Romero, "en el informe se les multiplicó por seis la dosis".

El hospital asegura que el medicamento erróneo solo se administró a un grupo concreto de enfermos y que se avisó de inmediato a las familias. Además, se ha abierto una investigación interna para revisar los protocolos y evitar que vuelva a ocurrir.

El asunto ya está en manos de la Fiscalía y el departamento de Defensa del Paciente ha presentado una denuncia. Un error que podría ser calificado por la justicia como un homicidio imprudente.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

sara carbonero

Sara Carbonero recibe el alta tras 11 días ingresada en un hospital de Lanzarote

Pacientes oncológicos fallecen por un fallo humano: "

El error humano que ha terminado con la vida de dos pacientes oncológicos en Burgos: "Se les multiplicó la dosis por seis"

Isabel Preysler

Primera reacción de Isabel Preysler a las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: "Está en shock"

Boticaria García
Salud

Boticaria García destapa aciertos y errores de la nueva pirámide alimenticia que propone Estados Unidos

Paloma García-Pelayo
Exclusiva

Paloma García-Pelayo: "Julio Iglesias está preocupado por el impacto internacional, pero sus abogados van a por todas"

Ana Obregón
Última hora

Ana Obregón defiende a Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual: "Jamás en la vida ha tratado mal al servicio"

Julio Iglesias se ha visto señalado por algunas de sus antiguas empleadas del hogar, que aseguran que este las agredió sexualmente y las vejó en varias ocasiones. Una noticia que ha sorprendido a su entorno, en especial a Ana Obregón.

Julio Iglesias
Última hora

Las demandantes de Julio Iglesias "fueron enviadas a hacerse pruebas ginecológicas" para poder trabajar en su casa

El cantante ha sido acusado de agresión sexual por parte de dos de sus antiguas empleadas del hogar. En Y ahora Sonsoles hablamos con Ana Requena, una de las periodistas que ha participado en la investigación.

Julio Iglesias

Julio Iglesias, acusado de presunta agresión sexual: "Él estaba al tanto de la investigación, pero nunca obtuvimos respuesta"

Karlos Arguiñano: "En mi caso el número 13 ha sido de suerte y os voy a explicar por qué"

Karlos Arguiñano: "En mi caso el número 13 ha sido de suerte y os voy a explicar por qué"

Alonso Caparrós

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Alonso Caparrós, el presentador que vuelve a causar Furor

Publicidad