El equipo de Julio Iglesias va "equipado con armamento": "No va a haber pactos, va a haber pruebas"

El cantante está contra las cuerdas después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agredirlas sexualmente. Hoy, conocemos la estrategia que seguirá su equipo legal.

defensa Julio Iglesias

Julio Iglesias ha sido acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de Bahamas y República Dominicana de agredirlas sexualmente. Ambas han relatado episodios de presunto maltrato físico, agresiones sexuales y vejaciones.

Ana Requena

Por su parte, el cantante ha lanzado un breve comunicado en redes sociales en el que niega todas las acusaciones. Este se encuentra solo en Punta Cana junto a su equipo legal, encabezado por el abogado José Antonio Choclán.

Nuestro colaborador Carlos Quílez ha desvelado cuál será la estrategia del abogado de Julio Iglesias. "No será una defensa pasiva, van a ir al contraataque, buscando contradicciones", advierte nuestro colaborador.

La estrategia del equipo de Julio Iglesias será clara: desmontar cada una de las acusaciones con pruebas. "No va a haber pactos y se va a defender hasta el final", señala Beatriz Cortázar, "va equipado con armamento". ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

