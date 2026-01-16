Exclusiva
El equipo de Julio Iglesias va "equipado con armamento": "No va a haber pactos, va a haber pruebas"
El cantante está contra las cuerdas después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agredirlas sexualmente. Hoy, conocemos la estrategia que seguirá su equipo legal.
Publicidad
Julio Iglesias ha sido acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de Bahamas y República Dominicana de agredirlas sexualmente. Ambas han relatado episodios de presunto maltrato físico, agresiones sexuales y vejaciones.
Por su parte, el cantante ha lanzado un breve comunicado en redes sociales en el que niega todas las acusaciones. Este se encuentra solo en Punta Cana junto a su equipo legal, encabezado por el abogado José Antonio Choclán.
Nuestro colaborador Carlos Quílez ha desvelado cuál será la estrategia del abogado de Julio Iglesias. "No será una defensa pasiva, van a ir al contraataque, buscando contradicciones", advierte nuestro colaborador.
Más Noticias
- El incómodo encuentro de una periodista con Julio Iglesias: "Nos pedían sentarnos sobre sus piernas para que jugara con nuestras bragas"
- Mónica Gonzaga, exnovia de Julio Iglesias: "Si las acusaciones son reales, Julio no está en sus cabales"
- La chef actual de Julio Iglesias en República Dominicana, sorprendida ante las acusaciones: "Nunca he conocido esa cara de él"
La estrategia del equipo de Julio Iglesias será clara: desmontar cada una de las acusaciones con pruebas. "No va a haber pactos y se va a defender hasta el final", señala Beatriz Cortázar, "va equipado con armamento". ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
Publicidad