El equipo de Julio Iglesias va "equipado con armamento": "No va a haber pactos, va a haber pruebas"

Julio Iglesias ha sido acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de Bahamas y República Dominicana de agredirlas sexualmente. Ambas han relatado episodios de presunto maltrato físico, agresiones sexuales y vejaciones.

Por su parte, el cantante ha lanzado un breve comunicado en redes sociales en el que niega todas las acusaciones. Este se encuentra solo en Punta Cana junto a su equipo legal, encabezado por el abogado José Antonio Choclán.

Nuestro colaborador Carlos Quílez ha desvelado cuál será la estrategia del abogado de Julio Iglesias. "No será una defensa pasiva, van a ir al contraataque, buscando contradicciones", advierte nuestro colaborador.

La estrategia del equipo de Julio Iglesias será clara: desmontar cada una de las acusaciones con pruebas. "No va a haber pactos y se va a defender hasta el final", señala Beatriz Cortázar, "va equipado con armamento". ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!