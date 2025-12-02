Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos el lado más personal de Lolita Flores

Nacida en una saga de artistas, Lolita estaba destinada a deslumbrar sobre un escenario. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su historia y hablarnos de su último proyecto.

Lolita

Lolita Flores lleva el arte en la sangre. La hija mayor de Lola Flores respiraba el olor de las tablas desde pequeña, así como lo hicieron sus hermanos, Antonio y Rosario Flores.

Si hay un sitio donde Lolita saca todo lo que lleva dentro, ese es el teatro. La actriz presenta su última obra, Poncia, donde su estilo recuerda más que nunca a su madre y que ya ha conquistado al público.

Hoy, Lolita se baja del escenario para presentarnos su lado más personal. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

¿Qué opina Félix Revuelta el presidente de Naturhouse de la petición de apoyo a los empresarios de Feijóo?

El presidente de Naturhouse Félix Revuelta: "Me parece perfecto que Feijóo nos pida ayuda para interceder con Junts"

Análisis de la cuenta de Twitter de Ábalos.
LAS REDES DE ÁBALOS

El politólogo Javier Sánchez cree que Ábalos sigue una estrategia comunicativa profesional y coordinada desde prisión: "No son simpatizantes, es una consultoría profesional"

La concursante del atril rojo ha demostrado un impresionante talento para cantar.

Agresión a un equipo de Espejo Público.
Agresión

Agreden a un equipo de Espejo Público en Badalona: "Han destrozado la cámara y nos han agredido"

El alcalde de Badalona Xavier García Albiol lamenta la agresión y asegura que "estos okupas son violentos y están muy bien asesorados".

Vídeo mensaje Juan Carlos

El mensaje de Juan Carlos I a Susanna Griso, sobre la veracidad de su último mensaje: "Sé quien se lo aconsejó"

Médicos quemados, batas colgadas.

Insomnio, ansiedad, depresión… Más de la mitad de los jóvenes médicos están "quemados"

