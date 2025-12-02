A partir de las 17:00h
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos el lado más personal de Lolita Flores
Nacida en una saga de artistas, Lolita estaba destinada a deslumbrar sobre un escenario. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su historia y hablarnos de su último proyecto.
Lolita Flores lleva el arte en la sangre. La hija mayor de Lola Flores respiraba el olor de las tablas desde pequeña, así como lo hicieron sus hermanos, Antonio y Rosario Flores.
Si hay un sitio donde Lolita saca todo lo que lleva dentro, ese es el teatro. La actriz presenta su última obra, Poncia, donde su estilo recuerda más que nunca a su madre y que ya ha conquistado al público.
Hoy, Lolita se baja del escenario para presentarnos su lado más personal. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
