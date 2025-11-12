Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Laura Sánchez, la modelo española que triunfa internacionalmente, esta tarde en Y ahora Sonsoles

A sus 18 años, Laura Sánchez ya era una modelo internacional. Hoy, su prolífica carrera le ha llevado a conquistar pasarelas y pantallas y a convertirse en embajadora de la diabetes.

Laura Sánchez

Publicidad

Laura Sánchez es una de las modelos más conocidas de nuestro país. A sus 16 años ya medía 1.80 y su padre la animó a apuntarse a una agencia de modelos, algo que se convirtió en la semilla de una exitosa carrera.

Más de dos décadas después, Laura Sánchez triunfa como modelo y actriz, pero también en lo personal, con una familia que le recuerda quién es cada día.

Hoy, Laura Sánchez visita el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su trayectoria y su lado más personal. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Calendario Franco

El alcalde que reparte calendarios de Franco en un pueblo dividido por el miedo: "¡Para un cargo público son sus huevos los que mandan!"

Martín y Nina Varsavsky

Martin y Nina Varsavsky sobre la derechización de los jóvenes: "Era necesaria"

Los Javis se separan.

Susanna Griso, sobre la ruptura de 'Los Javis': "Hay que superar eso de que las relaciones sean para toda la vida"

Bertín Osborne
Bertín Osborne

El último episodio de la guerra entre Berín Osborne y Gabriela Guillén por su hijo: "No me da ni dinero"

Jordi Sevilla en Espejo Público.
PSOE

Jordi Sevilla, sobre el PSOE de Sánchez: "El resistir a toda costa no es un proyecto de país"

Laura Sánchez
A partir de las 17:00

Laura Sánchez, la modelo española que triunfa internacionalmente, esta tarde en Y ahora Sonsoles

A sus 18 años, Laura Sánchez ya era una modelo internacional. Hoy, su prolífica carrera le ha llevado a conquistar pasarelas y pantallas y a convertirse en embajadora de la diabetes.

¿Renuncia al bote? Dani se conforma con 3.000 euros y ‘decepciona’ a Jorge Fernández
MEJORES MOMENTOS | 12 DE NOVIEMBRE

¿Renuncia al bote? Dani se conforma con 3.000 euros y ‘decepciona’ a Jorge Fernández

El concursante ha tenido claro que no quería arriesgar más y ha preferido pájaro en mano a ciento volando.

¡Infalible! Jorge Fernández desvela uno de sus trucos caseros en La ruleta de la suerte

¡Infalible! Jorge Fernández desvela uno de sus trucos caseros en La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte cumple nuevos sueños este sábado con risas, sorpresas y emociones

La ruleta de la suerte noche cumple nuevos sueños este sábado con risas, sorpresas y emociones

Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de Jennifer: “¡Mejor no se puede hacer!”

Jorge Fernández, sorprendido por la jugada de Jennifer: “¡Mejor no se puede hacer!”

Publicidad