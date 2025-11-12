A partir de las 17:00
Laura Sánchez, la modelo española que triunfa internacionalmente, esta tarde en Y ahora Sonsoles
A sus 18 años, Laura Sánchez ya era una modelo internacional. Hoy, su prolífica carrera le ha llevado a conquistar pasarelas y pantallas y a convertirse en embajadora de la diabetes.
Laura Sánchez es una de las modelos más conocidas de nuestro país. A sus 16 años ya medía 1.80 y su padre la animó a apuntarse a una agencia de modelos, algo que se convirtió en la semilla de una exitosa carrera.
Más de dos décadas después, Laura Sánchez triunfa como modelo y actriz, pero también en lo personal, con una familia que le recuerda quién es cada día.
Hoy, Laura Sánchez visita el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su trayectoria y su lado más personal. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
