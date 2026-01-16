Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a José Yélamo, el periodista que se atreve a todo

José Yélamo pasa de LaSexta Xplica a la sexta edición de El Desafío. El periodista se enfrenta al mayor reto de su carrera en un programa que le pondrá al límite.

Yélamo deja huella allá donde va. Su entusiasmo y talento para la comunicación le han labrado una exitosa carrera en los medios, pero ahora, asegura que sorprenderá en esta nueva etapa.

Hoy, José Yélamo nos cuenta todo lo que nos espera con su paso por el concurso. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!