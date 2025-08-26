Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

Juanita Reina fue una de las grandes voces de la copla y una figura clave de su época dorada. Debutó con solo 13 años en el Teatro Cervantes.

Protagonizó 11 películas entre 1942 y 1959 y cantaba solo temas propios, que hoy forman parte de la memoria colectiva. Ella vivía la copla con pasión.

Recibió la Medalla de Plata al Mérito en el Trabajo y la Medalla de Andalucía. Siempre llevó con orgullo a Sevilla y su barrio de la Macarena.

