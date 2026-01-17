Lo vemos
Entramos en el refugio de la mujer de Julio Iglesias tras el escándalo sexual: así es Indian Creek, el búnker de los millonarios
Mientras el foco mediático vuelve a situarse sobre Julio Iglesias, su mujer, Miranda Rynsburger, permanece resguardada en Indian Creek, una exclusiva isla privada de Miami conocida como el “búnker de los millonarios”, donde la privacidad y la seguridad son absolutas.
Mientras el nombre de Julio Iglesias vuelve a situarse en el centro de la polémica, su mujer, Miranda Rynsburger, mantiene un perfil bajo desde Indian Creek, una de las zonas residenciales más exclusivas y blindadas de Estados Unidos.
Allí se encuentra una de las principales propiedades del cantante en Miami, una lujosa villa rodeada de vegetación y protegida de miradas indiscretas, donde vive junto a Miranda y los cinco hijos que tienen en común.
Conocida como The Billionaire Bunker, Indian Creek es una isla privada reservada a grandes fortunas, con un despliegue de seguridad sin precedentes, acceso restringido y vigilancia policial permanente por tierra y mar.
El enclave alberga apenas una treintena de mansiones con embarcadero propio, club de golf privado y vecinos de alto perfil internacional, convirtiéndose en un auténtico refugio de lujo para quienes buscan privacidad absoluta.
En este entorno impenetrable, Miranda Rynsburger ha encontrado desde hace años su hogar, lejos del foco mediático y a salvo de la presión que rodea ahora al artista. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!
