Empleados de Julio Iglesias de República Dominicana salen en su defensa: "Esos son falsos testimonios para hacerle daño"

La investigación que publica elDiario.es y Univision Noticias pone a Julio Iglesias en manos de la justicia. Ambos medios recogen el testimonio de 15 extrabajadoras del hogar de Julio que denuncian un trato intimidatorio, vejatorio e, incluso, presuntas agresiones sexuales por parte del cantante.

Las mujeres aseguran que desde el proceso de selección se sintieron incómodas, cuando se les pedía fotos de cuerpo entero o pruebas ginecológicas que confirmaran que no tenían enfermedades de transmisión sexual. Además, dos de ellas denuncian que sufrieron tocamientos y encuentros sexuales sin su consentimiento.

La noticia ha sorprendido a muchos, que sostienen que las denuncias son parte de un plan para hundir a Julio Iglesias y dinamitar su imagen. Es precisamente lo que defienden algunos trabajadores actuales de la villa del cantante en República Dominicana.

"Esos son falsos testimonios para hacerle daño al jefe", nos cuenta, "es el mejor patrón que ha pasado por aquí". Su jardinero apunta que las mujeres que le han acusado son "de mal corazón" y que, durante los 14 años que lleva trabajando con él, nunca ha tenido quejas.

El entorno de Julio Iglesias asegura que está preocupado, pero que confía en sus abogados. Por el momento, el cantante no se ha pronunciado públicamente. ¿Lo hará en los próximos días?