La emoción de una víctima del accidente de tren en Gelida (Barcelona): "El dolor era tan tremendo que solo pensaba en mi marido"

El domingo, dos trenes de alta velocidad colisionaban a la altura de Adamuz (Códoba), dejando un balance provisional aterrador: al menos 43 muertos y un centenar de heridos. Sin embargo, a la tragedia ferroviaria se le sumaba apenas 72 horas después un nuevo accidente de tren, esta vez en Gelida (Barcelona).

Fue durante la noche del martes, cuando un tren de Rodalies chocó contra un muro de contención que se había desprendido. El incidente ha causado 37 heridos y la muerte de Fernando, el joven maquinista de 27 años que guiaba el vehículo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Pilar, una de las personas que resultaron heridas en el accidente. Esta se ha mostrado muy emocionada al recordar aquellos momentos y al pensar en las víctimas de Adamuz. "Por lo menos lo puedo contar", nos ha dicho, entre lágrimas.

Según nos cuenta Pilar, solo recuerda un fuerte estruendo y un dolor tremendo. "Solo cerraba los ojos y pensaba en mi marido", confiesa, "vi al pobre maquinista que estaba muerto y tuve que apartar la mirada".

El dolor continúa sacudiendo a las familias, mientras muchos usuarios de trenes piden depurar responsabilidades. ¿Qué pudo fallar en los trenes?