Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ella

La emoción de una víctima del accidente de tren en Gelida (Barcelona): "El dolor era tan tremendo que solo pensaba en mi marido"

Un tren de Cercanías chocaba ayer contra un muro a la altura de Gelida (Barcelona), causando la muerte a Fernando, un joven sevillano de 27 años que estaba de prácticas como maquinista. Hoy, hablamos con una de las pasajeras de aquel tren.

Pilar

Publicidad

El domingo, dos trenes de alta velocidad colisionaban a la altura de Adamuz (Códoba), dejando un balance provisional aterrador: al menos 43 muertos y un centenar de heridos. Sin embargo, a la tragedia ferroviaria se le sumaba apenas 72 horas después un nuevo accidente de tren, esta vez en Gelida (Barcelona).

Fue durante la noche del martes, cuando un tren de Rodalies chocó contra un muro de contención que se había desprendido. El incidente ha causado 37 heridos y la muerte de Fernando, el joven maquinista de 27 años que guiaba el vehículo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Pilar, una de las personas que resultaron heridas en el accidente. Esta se ha mostrado muy emocionada al recordar aquellos momentos y al pensar en las víctimas de Adamuz. "Por lo menos lo puedo contar", nos ha dicho, entre lágrimas.

Según nos cuenta Pilar, solo recuerda un fuerte estruendo y un dolor tremendo. "Solo cerraba los ojos y pensaba en mi marido", confiesa, "vi al pobre maquinista que estaba muerto y tuve que apartar la mirada".

El dolor continúa sacudiendo a las familias, mientras muchos usuarios de trenes piden depurar responsabilidades. ¿Qué pudo fallar en los trenes?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pilar

La emoción de una víctima del accidente de tren en Gelida (Barcelona): "El dolor era tan tremendo que solo pensaba en mi marido"

Superviviente

El escalofriante recuerdo de un superviviente del Iryo de Adamuz: "Ninguno éramos conscientes de que había otro tren"

Trabajador Alvia

"Tienen que rodar cabezas": el cuñado del trabajador del Alvia fallecido pide depurar responsabilidades

Murcia
Última hora

Tercer accidente en cinco días en Cartagena (Murcia): "Ha sido exagerado, el tren iba reventado"

Samanta Villar
Retrasos en trenes

El accidentado viaje de Samanta Villar en el AVE Madrid- Barcelona: "Se ha caído la papelera... esto también se ha abierto"

Abogado Víctimas Alvia Santiago
Indemnizaciones millonarias

El abogado de las familias del Alvia de Santiago, sobre las indemnizaciones del accidente de tren de Adamuz: "La batalla va a ser mucho más dura"

Manuel Alonso representó a las víctimas del accidente del tren que descarriló en Angrois, Santiago de Compostela, y dejó tras de sí 80 fallecidos. Ha querido mandar un mensaje tranquilizador, así como una advertencia, a los afectados por el choque de trenes de Córdoba.

Acusaciones de acoso sexual.
Julio Iglesias

Luis Balcarce, después de la filtración de mensajes privados de extrabajadoras de Julio Iglesias: "Él no da ningún paso sin consultarlo"

Julio Iglesias se defiende de las acusaciones de agresión sexual publicando mensajes privados con sus exempleadas. Hablamos sobre esto con Luis Balcarce, vicedirector de OkDiario. El diario digital ha tenido acceso a mensajes de Whatsapp que la fisioterapeuta venezolana envió a Julio Iglesias durante su relación laboral en 2021. ¿ Que demuestran esos mensajes?

Marina se queda a las puertas de ganar 3.000 euros más en la Final de La ruleta

Marina se queda a las puertas de ganar 3.000 euros más en la Final de La ruleta

¡Vaya fiasco! Cuatro intentos de conseguir la letra oculta terminan en quiebra doble

¡Vaya fiasco! Cuatro intentos de conseguir la letra oculta terminan en quiebra doble

Oído absoluto, el don con el que nació Marina ¿En qué consiste?

Oído absoluto, el don de Marina desde que era niña ¿En qué consiste?

Publicidad