Eloísa denuncia el acoso continuado de su exjefe: "Espero que yo haya sido la última a la que ha agredido"

Su jefe la ha acosado durante meses, algo que ha obligado a Eloísa a dejar el trabajo. Sin embargo, hoy denuncia que, pese a que ha dejado de trabajar para él, este sigue persiguiéndola.

Acoso laboral

Sufrir acoso laboral por parte de un jefe puede llegar a hacerte la vida imposible, como en el caso de Eloísa. Esta trabajaba en un mesón para un hombre que se dedicaba a acosarla, humillarla e, incluso, agredirla.

Después de más de un año trabajando en el mesón, Eloísa no pudo más y decidió dejar el trabajo. Sin embargo, asegura que cuando la ve por la calle aún la silba y le manda mensajes por redes sociales.

Según Eloísa, no es la única que ha sufrido acoso por parte de este hombre. "Espero que yo haya sido la última a la que haya agredido", asegura, "he recibido mucho apoyo en redes sociales".

Eloísa se siente incapaz de olvidar el acoso laboral que sufrió, porque denuncia que, incluso habiéndose alejado del trabajo, sigue sufriendo. ¿Logrará hacer justicia?

