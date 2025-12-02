Elisa Mouliaá, tras pedir tres años de cárcel y 30.000 euros para Íñigo Errejón: "Sé un hombre y atrévete a confesar"

Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá finalmente se verán las caras en un juicio. La actriz ha presentado un escrito en el que pide 3 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros para Errejón por un delito continuado de abuso sexual. Tras ser procesado por un juez que dio verosimilitud a las acusaciones, el expolítico se sentará en el banquillo.

Todo comenzó hace un año, cuando Mouliaá denunciaba que Errejón presuntamente abusó de ella en una fiesta. La denuncia se hacía pública apenas unos minutos después de la dimisión del expolítico, que a día de hoy continúa defendiendo que es inocente y que en todo momento hubo consentimiento.

Tras conocer la petición de Mouliaá, la actriz ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles. Esta asegura que la petición de prisión y de la indemnización vienen dadas por "daños morales" y por los "daños sufridos a consecuencia del abuso sexual".

"Me sigo sintiendo cuestionada", asegura. La actriz considera que los audios que filtró una de sus amigas le han hecho mucho daño: "Se han quedado con ese corte tan duro y tan hiriente".

Elisa Mouliaá defiende que no tiene recuerdo de salir de aquella fiesta. "Hemos recibido dos mensajes de chicas que aseguran tener amigas a las que le metieron algo en la copa, que se levantaron con flashes, moratones...", señala. Sin embargo, estas mujeres terminaron "echándose para atrás" a la hora de denunciar.

Parece que Elisa Mouliaá podría ver el final tras meses de batalla judicial. "Lo importante es que se ha demostrado que mi denuncia no era falsa", advierte, "creía que si me callaba, este hombre iba a seguir violando y abusando de mujeres".

A la espera del juicio, Elisa Mouliaá sigue luchando por hacer justicia y se dirige directamente a Errejón: "Sé un hombre y atrévete a confesar". ¡La entrevista al completo, en el vídeo de arriba!