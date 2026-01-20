Antena3
El dolor de una amiga de familia de Punta Umbría fallecida en el accidente de tren: "Tenemos el alma rota y la vida parada"

El fallecimiento de cuatro miembros de una familia de Punta Umbría que viajaba en el Alvia siniestrado el domingo ha conmocionado por completo a su entorno. Tan solo ha sobrevivido una niña de 6 años.

La cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz asciende a 41 y aún hay unas treinta personas desaparecidas. Entre ellas estaban ayer los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría que viajaban en el Alvia contra el que chocó el Iryo que descarriló. Sin embargo, durante la tarde del lunes recibíamos la peor de las noticias: los cuatro habían fallecido.

Tan solo ha sobrevivido una niña de 6 años, que viajaba junto a sus padres, su hermano y su primo. La menor se encuentra bien, ha recibido tres puntos de sutura en la cabeza y ya se ha reencontrado con su abuela en Córdoba.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Rocío, amiga de la familia y, en especial, de la madre. "Cristina era la alegría de la huerta", nos cuenta, entre lágrimas, "tenemos el alma rota y la vida parada".

Rocío ha destacado la implicación de todo el pueblo tras el fallecimiento de la familia, ya que eran personas muy queridas allí. "Pueden estar muy orgullosos de Punta Umbría, el pueblo entero se duele por ellos", señala.

Los vecinos de Punta Umbría están completamente consternados ante lo sucedido y han decretado tres días de luto oficial. Mientras, las autoridades pertinentes tratan de esclarecer las causas del accidente.

