La curiosa anécdota de cómo José Yélamo conoció a Willy Bárcenas: "Yo me lo callé por no ser imprudente, pero él me reconoció"

José Yélamo y Willy Bárcenas se han hecho grandes amigos gracias a El Desafío, pero el periodista nos ha confesado que ya se conocían de antes. Yélamo fue el encargado de hacer guardias en casa de su padre antes de ser encarcelado cuando trabajaba como reportero.

Yélamo Bárcenas

José Yélamo deja a un lado los micrófonos para atreverse con un nuevo reto personal: El Desafío. El periodista ha demostrado que se atreve con todo y nos cuenta todo lo que le ha enseñado el programa.

José Yélamo

Además de la superación personal, Yélamo ha destacado que una de las cosas más bonitas del programa es el vínculo que se crea con el resto de concursantes. Uno con el que ha conectado especialmente ha sido Willy Bárcenas, el cantante de Taburete.

Pese a que ha sido dentro de El Desafío donde se han conocido realmente, Yélamo ha confesado que ya habían coincidido anteriormente, ya que era él el reportero que hacía las guardias frente a su casa en la época del escándalo de corrupción en el que se vio envuelto Luis Bárcenas.

"Cuando le vi, yo me lo callé porque no quería ser imprudente", nos cuenta Yélamo. Sin embargo, fue Willy quien le reconoció. "Me dijo que se acordaba perfectamente de mí, que estaba día y noche en la puerta de su casa", recuerda, "ahora me llevo fenomenal con él". ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!

Emoción en el plató de La ruleta por los 1.625 euros de esta concursante: “Mi padre estará llorando, solo pienso en él”

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la última hora del accidente ferroviario de Adamuz

¡Increíble! De cero a 1.425 euros en un solo panel: “He sido muy burro siempre”

Un panel de 525 euros tras muchos rebotes: “Sigues teniendo buena tirada”
MEJORES MOMENTOS | LUNES 19

Un panel de 525 euros tras muchos rebotes: “Sigues teniendo buena tirada”

Daniel Arroyo, experto en emergencias
Accidente de trenes

Daniel Arroyo recuerda su trabajo en un desastre similar al choque de trenes de Ademuz: "Se te queda muy grabado el sonido de los móviles que no puedes coger"

Gonzalo, cuponero de Adamuz
Choque trenes Adamuz

El cuponero de Adamuz ayudó a más de 15 pasajeros de los trenes accidentados: "Sigo temblando por las imágenes que tengo grabadas en mi cabeza"

Gonzalo fue uno de los primeros vecinos de Adamuz en acudir a la zona donde descarriló el tren para ofrecer ayuda de forma voluntaria. Él es un ciudadano muy querido, es el cuponero de sus vecinos. Se enteró, cogió su quad y se sumó a la Guardia Civil para sacar a los heridos de los trenes.

Tragedia ferroviaria.
Tragedia ferroviaria en Adamuz

Juanma Moreno (PP) advierte que ascenderá el número de muertos tras el choque de trenes en Adamuz: "Están tapados por el propio vagón"

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno asegura que es previsible que el número de víctimas mortales tras el choque de Adamuz aumente en las próximas horas. Por el momento hay 39 víctimas confirmadas pero cuando la maquinaria pesada consiga mover el tren es probable que ascienda la cifra.

Marina Aguilar

Marina, compañera de Espejo Público, cuenta por qué no cogió el tren accidentado: "Quería estar más tiempo con la familia"

Tragedia ferroviaria con 39 muertos.

Agustín reconoce que la terrible imagen que se encontró en las vías tras el choque de trenes en Adamuz no le permitió seguir allí: "Pensé que arriba ayudaba más"

