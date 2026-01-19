La curiosa anécdota de cómo José Yélamo conoció a Willy Bárcenas: "Yo me lo callé por no ser imprudente, pero él me reconoció"

José Yélamo deja a un lado los micrófonos para atreverse con un nuevo reto personal: El Desafío. El periodista ha demostrado que se atreve con todo y nos cuenta todo lo que le ha enseñado el programa.

Además de la superación personal, Yélamo ha destacado que una de las cosas más bonitas del programa es el vínculo que se crea con el resto de concursantes. Uno con el que ha conectado especialmente ha sido Willy Bárcenas, el cantante de Taburete.

Pese a que ha sido dentro de El Desafío donde se han conocido realmente, Yélamo ha confesado que ya habían coincidido anteriormente, ya que era él el reportero que hacía las guardias frente a su casa en la época del escándalo de corrupción en el que se vio envuelto Luis Bárcenas.

"Cuando le vi, yo me lo callé porque no quería ser imprudente", nos cuenta Yélamo. Sin embargo, fue Willy quien le reconoció. "Me dijo que se acordaba perfectamente de mí, que estaba día y noche en la puerta de su casa", recuerda, "ahora me llevo fenomenal con él". ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!