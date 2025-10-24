Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Cristina Pedroche le lanza un mensaje a Dabiz Muñoz: "Yo me quiero casar otra vez por la iglesia, pero no me lo ha pedido"

La presentadora comienza una nueva etapa tras dar a luz a su segundo hijo. Completamente renovada, asegura que es una 'nueva Pedroche', tanto que quiere volver a casarse.

Cristina Pedroche

Publicidad

Cristina Pedroche reaparece en televisión tras dar a luz a su segundo hijo, Isai. La presentadora vuelve con las pilas cargadas y, según nos cuenta, como una 'nueva Pedroche'.

Cristina Pedroche

Hoy, justo hace diez años que Pedroche y su marido, Dabiz Muñoz, se juraron su amor. Sin embargo, su espíritu renovado le ha llevado a querer casarse por segunda vez.

"Yo me quiero casar otra vez y Dabiz no me lo ha pedido", confiesa, "me quiero casar y por la iglesia, es la 'nueva Pedroche'".

La presentadora lo tiene claro y le manda una indirecta a su marido. ¿Tendremos pronto una segunda boda de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Bocados de langostino y bacon con salsa agridulce

Bocados de langostino y bacon con salsa agridulce, el aperitivo original y delicioso de Joseba Arguiñano

Albóndigas con pipas de girasol y arroz, el recetón de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano: "Voy a hacer unas albóndigas diferentes, con pipas de girasol y arroz"

Miriam González

El proyecto de Miriam González para una nueva política en España: "Ni Gobierno ni oposición plantean un código de conflicto de intereses"

ChatGPT
ChatGPT

Un reportero de Espejo Público, a las órdenes de ChatGPT una semana: "Llevas tres días sin ir al gimnasio"

Alberto Prieto
Moción de Censura

Alberto Prieto confirma quién baraja Junts para la moción de censura: "El nombre encima de la mesa lo pusieron ellos"

Cristina Pedroche
Entrevista

Cristina Pedroche le lanza un mensaje a Dabiz Muñoz: "Yo me quiero casar otra vez por la iglesia, pero no me lo ha pedido"

La presentadora comienza una nueva etapa tras dar a luz a su segundo hijo. Completamente renovada, asegura que es una 'nueva Pedroche', tanto que quiere volver a casarse.

Malú, coach de La Voz
A las 22:00 horas

Arranca la noche más decisiva: los coaches cierran sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra están listos para completar sus equipos... ¡cualquier voz puede ser la última!

Soraya Rodríguez

El análisis de Soraya Rodríguez, exdiputada del PSOE: "Esto no es una legislatura, sino un periodo en el poder"

Ana

Ana Bernal-Triviño, sobre los cribados de cáncer de mama: "Tres semanas después no sabemos lo que ha pasado"

El spoiler de Arturo Valls sobre la nueva temporada de El 1%: "Se han dado situaciones muy divertidas"

El spoiler de Arturo Valls sobre la nueva temporada de El 1%: "Se han dado situaciones muy divertidas"

Publicidad