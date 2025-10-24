Cristina Pedroche le lanza un mensaje a Dabiz Muñoz: "Yo me quiero casar otra vez por la iglesia, pero no me lo ha pedido"

Cristina Pedroche reaparece en televisión tras dar a luz a su segundo hijo, Isai. La presentadora vuelve con las pilas cargadas y, según nos cuenta, como una 'nueva Pedroche'.

Hoy, justo hace diez años que Pedroche y su marido, Dabiz Muñoz, se juraron su amor. Sin embargo, su espíritu renovado le ha llevado a querer casarse por segunda vez.

"Yo me quiero casar otra vez y Dabiz no me lo ha pedido", confiesa, "me quiero casar y por la iglesia, es la 'nueva Pedroche'".

La presentadora lo tiene claro y le manda una indirecta a su marido. ¿Tendremos pronto una segunda boda de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz?