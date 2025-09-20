Antena 3 LogoAntena3
La crisis de los 40 de Íñigo: "Hice un Excel para casarme"

Íñigo tiene 43 años y se está dando cuenta de que ahora se replantea cosas que antes no daba ni una pizca de importancia. ¿Qué pasa tras 15 años casado y cuatro hijos?

crisis 40

Óscar Martín
Para muchas personas, la edad es tan solo un número. Pero para Íñigo, sus 43 años significan la llamada "crisis de los 40".

Es director general de una empresa de marketing que como el define "ni le va ni le viene". Lleva 15 años en un puesto que no le gusta, y lo dice sin tapujos.

Admite que a veces querría regalar a sus hijos, que el matrimonio es duro tras 15 años y que sin terapia de pareja su relación no habría sobrevivido.

La masculinidad, la sexualidad y las dudas que nunca se comparten, se han convertido en sus temas de conversación cotidianos.

Hablando siempre con una sonrisa, porque dice que el humor es el único antídoto para el peso de la vida adulta.

