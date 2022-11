Conchi Martínez, víctima de la estafa de las hipotecas inversas: “Me desahuciaron y llevo 10 años fuera de mi casa"

Conchi ha sido una de las aproximadamente 100 personas afectadas por la estafa de las hipotecas inversas. Esta mujer tenía ya su casa pagada, pero pidió un préstamo que no podía pagar. Por ese motivo, su vivienda fue sacada a subasta. Ella confió en uno de estos abogados, y ahora las escrituras están a nombre del letrado.

"Mi casa estaba valorada 400 mil euros", ha destacado Conchi. Se dio cuenta de lo que ocurría cuando le pidió al estafador devolverle el dinero que había recibido, y él le dice que lo hará, pero que no se preocupe. Fue entonces cuando descubrió lo que había firmado en realidad.

A ella, además, la desahuciaron por una deuda que ni siquiera era suya.

"No es que haya firmado algo que no quería, es que no era su firma", ha comentado Carlos Quílez. El estafador falsificó la firma para poder quedarse con la vivienda.

Ha perdido dos juicios, y su abogado actual le ha recomendado que vaya por la vía penal.

Carlos Quílez ha contado en el programa que hay imputados tres letrados, tres notarios y dos oficiales de notaría, y se podrían enfrentar a 15 años de cárcel y se les han pedido también indemnizaciones.

¿En qué consistía la estafa?

Un abogado, que formaba parte de una organización, se ganaba la confianza de personas, por lo general, de avanzada edad que tenían una propiedad y se encontraban en una situación económica complicada.

El abogado los llevaba a un notario y, haciéndoles creer que estaban firmando un préstamo o una hipoteca, firmaban la compraventa de la propiedad. “Al final la persona perjudicada es el legítimo propietario que ni siquiera sabe que la había perdido”, asegura Armando Rodríguez, abogado penalista.

Pero la cosa no queda aquí, y es que cuando adquieren la propiedad, entra la figura del testaferro, que se encarga de firmar una hipoteca inversa de la vivienda, por lo que reciben una financiación a cambio de que se la quede el banco.