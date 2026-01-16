Antena3
La chef actual de Julio Iglesias en República Dominicana, sorprendida ante las acusaciones: "Nunca he conocido esa cara de él"

El escándalo sexual de Julio Iglesias avanza y ya tenemos respuesta del cantante. Mientras él niega todo tipo de acusaciones, desvelamos por qué su mujer no está con él.

Chef Julio Iglesias

Una investigación de elDiario.es y Univision Noticias ha puesto a Julio Iglesias en el foco mediático por un escándalo sexual. En ella, dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusan de agresión sexual y maltrato físico y psicológico.

El entorno del cantante ha salido en su defensa y Julio Iglesias por fin ha roto su silencio, negando todo tipo de acusaciones. En un breve comunicado a través de sus redes sociales, ha asegurado que nunca ha abusado de ninguna mujer.

Ana Requena

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Nicole, la chef actual de Julio Iglesias en República Dominicana y que trabaja con él desde hace 10 años. Según nos cuenta, no cree que las acusaciones sean ciertas porque nunca ha visto esa faceta de Julio.

"Nunca he conocido esa cara que quieren sacar de él", advierte Nicole, "es un ambiente laboral normal, el señor nunca me ha hablado mal en 10 años". Esta asegura que Julio siempre ha sido amable y respetuoso con el servicio.

La investigación continúa y la Fiscalía espera poder tomar declaración pronto a los implicados. ¿Logrará Julio Iglesias demostrar su versión de los hechos?

