Charo Peña quiere desheredar a su hijo: “No es una venganza, es poner las cosas en su sitio"

Cada vez son más los que quieren desheredar a sus hijos, en concreto, alrededor de 600.000 personas, una cifra 450 veces mayor que hace 8 años.

Charo Peña es una de esas personas que quiere desheredar a uno de sus hijos. Es una decisión que él todavía no conoce. Asegura que no tiene contacto con la familia, no le permite ver a sus nietos y, además, toda esta situación le está causando mucho daño psicológico. "He estado con tratamiento, pero sigo con ansiedad", ha asegurado.

Esta mujer tiene 3 hijos, pero con uno de ellos no tiene contacto desde que se casó, y a su nieto no lo ve desde hace cuatro años. A pesar de que ella le manda mensajes, él solo responde con monosílabos y a las llamadas solo responde para los cumpleaños de los niños. "No quieren que los niños sepan que tienen primos", ha dejado claro.

Para Charo este era su hijo adorado y con el que más ha conectado, e incluso dejó de fumar por él, y ha asegurado que siguen queriéndole pero la espera les hace mucho daño. "No sé qué pasó porque no nos ha dado ninguna explicación", ha afirmado. No entienden el cambio de actitud de su hijo porque era un niño muy bueno.

Charo ya ha iniciado los trámites para desheredarle. "No es una venganza, es dejar las cosas en el sitio que corresponden", ha asegurado.