Carmen se muda a Alemania con 71 años para consolar a su nieta tras una ruptura amorosa

Carmen, de 71 años, es la nueva compañera de piso de Esther, una joven que vive en Alemania. Tras una dolorosa ruptura, Esther se queda sola y Carmen decide hacer las maletas para estar a su lado.

Aunque Carmen solo había salido de su Plasencia natal para viajar a Pamplona y a Mallorca, no dudó ni un segundo en coger un avión para arropar a su nieta. "Me he venido a acompañarla, que está sola", señala.

Carmen se ha ido adaptando a su nueva vida en un país para ella desconocido y con la persona a la que más quiere. Juntas, comparten su rutina por redes sociales.

En Y ahora Sonsoles hablamos con ellas, que nos muestran cómo es la convivencia entre dos compañeras de piso de lo más curiosas. ¡No te pierdas su entrevista en el video!