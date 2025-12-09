Carmen Lomana recuerda el accidente de tráfico en el que falleció su marido: "El corazón duele"

Corría el año 1999 cuando Carmen Lomana recibía la peor noticia de su vida: su marido, Guillermo Capdevila, perdía la vida en un accidente de tráfico. Iba en su coche cuando, tras salir de un túnel, chocó contra una placa de hielo que le hizo salir despedido.

"Fue horrible, me desmayé al enterarme", recuerda. La socialité recibió la terrible noticia por teléfono y asegura que sintió un sufrimiento real en el corazón: "El corazón duele".

Desde entonces, Lomana no ha vuelto a ser la misma y a día de hoy, asegura que no lo ha superado. "No lo he superado, la prueba es que no me he vuelto a casar y llevo mi anillo de casada", señala.

La muerte de su marido fue el mayor trauma de Carmen Lomana, que confiesa que ese dolor le ha hecho aprender mucho. "El sufrimiento, si no te mata, te hace mejor, yo soy más empática", advierte.