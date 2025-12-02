Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

POLÉMICO

Carmen Lomana, crítica con Isabel Preysler: "Me ponen muy nerviosa las mujeres así, nunca se ha comprometido con nada"

Nuestra colaboradora ha opinado sobre Isabel Preysler después de que esta concediese una entrevista en su propia casa. Según Lomana, "no es una mujer comprometida social ni culturalmente".

Lomana

Publicidad

Isabel Preysler ha concedido una entrevista a Susanna Griso. La Reina de Corazones le ha abierto las puertas de su mansión de puerta del Hierro a Espejo Público y se ha sincerado sobre algunas de sus relaciones más polémicas, sus relaciones familiares y cómo pasarán las Navidades este año.

Isabel Preysler con Susanna Griso.

Tras la entrevista, Carmen Lomana se ha mostrado muy crítica con Preysler. Según ella, solo habla de sus enredos amorosos y familiares, pero no destaca por un pensamiento comprometido con lo que ocurre en nuestro país.

"Me ponen muy nerviosa las mujeres así", asegura, "nunca se ha comprometido con nada, solo habla de los niños, los maridos...". Lomana ha advertido que le vendría bien abrir la mente y ser más comprometida.

"Que no la pongan como modelo de mujer española, yo soy mucho más culta y abierta", sentencia Carmen Lomana. ¡Dale al play para escuchar sus contundentes palabras!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá, tras pedir tres años de cárcel y 30.000 euros para Íñigo Errejón: "Sé un hombre y atrévete a confesar"

Repartidor

Testigo del atropello de un repartidor en Algeciras: "Nos adelantó una furgoneta con un chaval en el capó, iba como loco"

Vecino del joven fallecido al intentar entrar en casa por la chimenea: "No sabemos por qué no tocó la puerta, estaba el padre dentro"

Vecino del joven fallecido al intentar entrar en casa por la chimenea: "No sabemos por qué no tocó la puerta, estaba el padre dentro"

Willy y Pepe
Nos lo cuentan

Pepe y Willy, los hermanos de 13 años que triunfan con su propia marca de ropa: "Vendimos bebidas americanas para ganar dinero"

Lomana
POLÉMICO

Carmen Lomana, crítica con Isabel Preysler: "Me ponen muy nerviosa las mujeres así, nunca se ha comprometido con nada"

Investigan la relación entre las menores que se suicidaron en Jaén: "Pudo haber desde una relación de sumisión hasta celos"
Última hora

Investigan la relación entre las menores que se suicidaron en Jaén: "Pudo haber desde una relación de sumisión hasta celos"

Se investiga la muerte de las dos menores como un suicidio, aunque una de las familias cree que hubo terceras personas implicadas. Una de las claves para definir qué pudo llevarlas a quitarse la vida son los chats que mantenían.

Ana Morgade hace equipo perfecto con Adriana Abenia y Pablo Carbonell para El 1%: "Nos hemos pasado el juego"
El VIP de El 1%

Ana Morgade hace equipo perfecto con Adriana Abenia y Pablo Carbonell para El 1%: "Nos hemos pasado el juego"

La cómica, con la tablet en la mano, ha ejercido de capitana del trío de invitados que participará en el próximo programa.

Gripe

La gripe ya es una epidemia que esquiva las vacunas: "Este año se transmite con más facilidad"

Malú y Pablo emocionan al público uniendo sus voces en el escenario

Los talents que consiguieron un pleno en La Voz 2025: las voces que conquistaron a los cuatro coaches

Isabel Preysler con Susanna Griso.

Isabel Preysler desvela el motivo exacto de su ruptura con Julio Iglesias: "Cuando me enteré me dolió muchísimo"

Publicidad