Carmen Lomana, crítica con Isabel Preysler: "Me ponen muy nerviosa las mujeres así, nunca se ha comprometido con nada"

Isabel Preysler ha concedido una entrevista a Susanna Griso. La Reina de Corazones le ha abierto las puertas de su mansión de puerta del Hierro a Espejo Público y se ha sincerado sobre algunas de sus relaciones más polémicas, sus relaciones familiares y cómo pasarán las Navidades este año.

Tras la entrevista, Carmen Lomana se ha mostrado muy crítica con Preysler. Según ella, solo habla de sus enredos amorosos y familiares, pero no destaca por un pensamiento comprometido con lo que ocurre en nuestro país.

"Me ponen muy nerviosa las mujeres así", asegura, "nunca se ha comprometido con nada, solo habla de los niños, los maridos...". Lomana ha advertido que le vendría bien abrir la mente y ser más comprometida.

"Que no la pongan como modelo de mujer española, yo soy mucho más culta y abierta", sentencia Carmen Lomana. ¡Dale al play para escuchar sus contundentes palabras!