Carmen, en huelga de hambre para intentar echar a su inquiokupa: "Es lo único que me queda con esta ley que nos está arruinando"
Su desesperación la ha llevado a declararse en huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento, tratando de que alguien la escuche y solucione su problema: tiene un inquiokupa que le está haciendo la vida imposible.
Carmen está desesperada por poder volver a su casa, la cual hace unos meses le alquiló a una mujer que le está haciendo la vida imposible. Esta dejó de pagar a los cuatro meses y se declaró vulnerable al tener dos hijos.
Desde entonces, la inquiokupa se ha encarado a Carmen, la ha amenazado y ha llegado, incluso, a agredirla. "Lo que me debe es lo de menos, ha intentado hasta atropellarme", confiesa.
Desesperada, Carmen ha decidido gastar su última bala: declararse en huelga de hambre para hacer reaccionar a las instituciones de San Javier (Murcia) y tratar de ser escuchada. "Es lo único que me queda, la ley nos está arruinando a los pequeños propietarios", asegura.
Carmen está dispuesta a renunciar a todo por recuperar su casa, sus recuerdos y su vida. ¿Logrará que alguien la ayude?
