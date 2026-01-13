Boticaria García destapa aciertos y errores de la nueva pirámide alimenticia que propone Estados Unidos

Estados Unidos ha presentado una nueva pirámide alimentaria y la polémica no ha tardado en llegar. Boticaria García la bautiza como la 'pirámide del chuletón' y alerta de que, bajo una apariencia moderna, esconde algunos aciertos... ¡y errores!

El problema llega con las grasas y la carne roja. La pirámide coloca el chuletón en un lugar protagonista y equipara el aceite de oliva con la mantequilla o el sebo de vaca, algo que no respalda la evidencia científica.

"No hay necesidad de comer carne roja porque la proteína también se saca del pollo, del salmón, de los huevos de las legumbres...", nos cuenta Boticaria, "la mayor grasa saludable, además, viene del aceite de oliva".

Sin embargo, esta pirámide también tiene aciertos, como señalar los ultraprocesados como enemigos, apostar por verduras, también congeladas, cereales integrales y proteína en cada comida. También destierra el miedo a los lácteos enteros y fermentados.

La conclusión es clara: quedarse con los aciertos, priorizar legumbres y verduras, y dejar el chuletón para ocasiones puntuales. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!