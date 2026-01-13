Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Salud

Boticaria García destapa aciertos y errores de la nueva pirámide alimenticia que propone Estados Unidos

Estados Unidos ha presentado un nuevo modelo de pirámide alimenticia que pone en primer lugar al chuletón. Algo que ha hecho saltar las alarmas de Boticaria García.

Boticaria García

Publicidad

Estados Unidos ha presentado una nueva pirámide alimentaria y la polémica no ha tardado en llegar. Boticaria García la bautiza como la 'pirámide del chuletón' y alerta de que, bajo una apariencia moderna, esconde algunos aciertos... ¡y errores!

El problema llega con las grasas y la carne roja. La pirámide coloca el chuletón en un lugar protagonista y equipara el aceite de oliva con la mantequilla o el sebo de vaca, algo que no respalda la evidencia científica.

"No hay necesidad de comer carne roja porque la proteína también se saca del pollo, del salmón, de los huevos de las legumbres...", nos cuenta Boticaria, "la mayor grasa saludable, además, viene del aceite de oliva".

Sin embargo, esta pirámide también tiene aciertos, como señalar los ultraprocesados como enemigos, apostar por verduras, también congeladas, cereales integrales y proteína en cada comida. También destierra el miedo a los lácteos enteros y fermentados.

La conclusión es clara: quedarse con los aciertos, priorizar legumbres y verduras, y dejar el chuletón para ocasiones puntuales. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Julio Iglesias

La primera reacción de Isabel Preysler a las acusaciones contra Julio Iglesias: "Está en shock"

Boticaria García

Boticaria García destapa aciertos y errores de la nueva pirámide alimenticia que propone Estados Unidos

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo: "Julio Iglesias está preocupado por el impacto internacional, pero sus abogados van a por todas"

Ana Obregón
Última hora

Ana Obregón defiende a Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual: "Jamás en la vida ha tratado mal al servicio"

Julio Iglesias
Última hora

Las demandantes de Julio Iglesias "fueron enviadas a hacerse pruebas ginecológicas" para poder trabajar en su casa

Julio Iglesias
Última hora

Julio Iglesias, acusado de presunta agresión sexual: "Él estaba al tanto de la investigación, pero nunca obtuvimos respuesta"

Las denuncias públicas de dos antiguas empleadas del hogar de Julio Iglesias han revolucionado el mundo del corazón. Estas le acusan de presuntas agresiones sexuales, unos testimonios que ya están en manos de la justicia.

Karlos Arguiñano: "En mi caso el número 13 ha sido de suerte y os voy a explicar por qué"
¿Casualidad?

Karlos Arguiñano: "En mi caso el número 13 ha sido de suerte y os voy a explicar por qué"

Para muchos el número 13 es el de la mala suerte, sin embargo Karlos Arguiñano asegura que para él ha sido todo lo contrario. El cocinero ha desvelado las razones por las que ama este número.

Alonso Caparrós

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Alonso Caparrós, el presentador que vuelve a causar Furor

Menor torturado por amigo

El crudo testimonio del padre del niño presuntamente secuestrado y torturado por un amigo: "Me duermo con la imagen de mi hijo y el otro niño haciéndole cosas"

Julio Iglesias, acusado de agresión sexual.

Ana Requena, periodista que destapa a Julio Iglesias y sus supuestas agresiones: "Sabemos a lo que nos enfrentamos"

Publicidad