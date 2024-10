Beatriz renuncia a su madre porque le da la espalda: "No me he ido voluntariamente, he tenido que huir"

Beatriz tiene tan solo 20 años y ha renunciado completamente a su madre. La joven ha cortado todo tipo de relación con ella e, incluso, la ha denunciado. "Hasta los 26 años tiene que mantenerme porque no me he ido de casa voluntariamente", ha confesado.

Aunque asegura que siempre se sintió la oveja negra de su familia, todo empeoró con el divorcio de sus padres. Desde entonces, su relación era mucho más tensa, aunque no se rompió del todo hasta que confesó que le gustaban las mujeres.

"Me he sentido maltratada en mi propia casa", ha asegurado la joven. Según Beatriz, su madre nunca la ha aceptado por no ser como ella siempre quiso.

Pese al vínculo tan complicado que mantiene con su madre, su padre le ha acogido en su casa y, desde hace meses, vive con él. "No ha intentado contactar conmigo en todo este tiempo", ha señalado Beatriz.

¿Le darán la razón en el juicio?