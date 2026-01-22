Beatriz Cortázar se pronuncia sobre última polémica de Julio Iglesias: "Estamos en un bucle de crear la imagen de un señor deleznable"

Julio Iglesias continúa en el ojo del huracán, aunque no se ha dejado ver tras el estallido de la polémica. Después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agresión sexual, el artista se ha mantenido en silencio en su casa de Punta Cana, trabajando junto a sus abogados.

En la investigación que ha publicado elDiario.es y Univision Noticias, quince antiguas trabajadoras de Julio describen un ambiente tenso y jerárquico, marcado por situaciones incómodas y, en muchos casos, con tintes sexuales. Ejemplo de ello es el proceso de selección que relatan las mujeres, donde según ellas, se les exigían pruebas ginecológicas para acceder al empleo.

Los medios que firman la investigación han sacado a la luz más información sobre las entrevistas a las empleadas de Julio. Estas han descrito al cantante como una persona altiva, caprichosa y que "despreciaba" todo lo relacionado con República Dominicana, como por ejemplo, la comida.

Beatriz Cortázar, que conoce a Julio Iglesias, ha salido en su defensa en Y ahora Sonsoles. Según nos cuenta, Julio siempre fue "exquisito" con la comida, pero estaba completamente enamorado de República Dominicana. "No te vas a vivir a un sitio que desprecias", advierte nuestra colaboradora, "estamos en un bucle de crear la imagen de un señor deleznable".

Mientras continúan señalándole, Julio Iglesias pone en marcha su estrategia de defensa, dispuesto a demostrar su inocencia. ¿Logrará hacerlo ante los tribunales?