Beatriz Cortázar: "Julio Iglesias ha pasado del disgusto al cabreo y está dispuesto a soltar toda la artillería"

Julio Iglesias ha sido acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de presunta agresión sexual. Aunque por el momento no se ha pronunciado, hemos podido conocer cómo se encuentra.

Beatriz Cortázar

El nombre de Julio Iglesias aparece vinculado a una investigación de largo recorrido elaborada por elDiario.es y Univision Noticias, un trabajo que se ha extendido durante tres años y que recoge acusaciones de extrema gravedad. Dos antiguas trabajadoras del hogar del cantante aseguran haber sufrido abusos sexuales mientras prestaban servicio en su residencia de Bahamas y República Dominicana.

La investigación también da voz a otras trece exempleadas, que describen un ambiente profesional tenso y jerárquico. Según sus relatos, las experiencias incómodas eran frecuentes y se originaban incluso antes del inicio de la relación laboral. Algunas de ellas sostienen que, durante el proceso de selección se les pidió realizarse controles ginecológicos como requisito obligatorio.

Julio Iglesias

Ante las acusaciones, Beatriz Cortázar ha podido conocer cómo se encuentra Julio Iglesias. "Ha pasado del gran disgusto al gigante cabreo", asegura, "está dispuesto a soltar toda la artillería para solucionar esto".

Además, nuestra colaboradora desvela que Julio ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus familiares y amigos, aunque les ha pedido silencio. "Ha dado orden a la familia de guardar silencio y que no vayan a verle", afirma Cortázar.

Las denuncias ya están en manos de la Fiscalía y el cantante ya habría recurrido a su equipo jurídico para preparar su defensa. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado Cortázar en el vídeo de arriba!

