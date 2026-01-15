Así es Frank Rainieri, el supuesto "enemigo" de Julio Iglesias al que su primo señala como la mano negra del escándalo sexual

Dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias le han acusado de agresión sexual. Una noticia que sale a la luz gracias a la investigación llevada a cabo por elDiario.es y Univision Noticias, que publican el testimonio de 15 mujeres que trabajaron con él entre los años 1990 y 2023 en sus villas de Bahamas y República Dominicana.

Todas ellas describen un ambiente tenso y jerárquico, pero son dos las que confiesan que presuntamente las obligaba a mantener relaciones forzosas, las tocaba, las humillaba y las agredía física y verbalmente. Algo que no ha sentado bien a su entorno, que le cree incapaz de hacer algo así.

Según Juan de la Cueva, el primo de Julio Iglesias, todo es parte de un montaje que podría estar orquestado por Frank Rainieri, un multimillonario de República Dominicana que estaba asociado con el cantante. "Ahora se llevan fatal", señala.

Ambos comenzaron a trabajar juntos en 1997, junto al famoso diseñador Óscar de la Renta. Los tres se hicieron con gran parte del holding turístico de República Dominicana y se convirtieron en grandes amigos. Sin embargo, todo cambió en 2014, con la muerte de Óscar de la Renta.

El diseñador era una figura clave en la amistad entre Rainieri y Julio Iglesias, que en 2018 vendió prácticamente la totalidad de su participación en el proyecto que tenían juntos. ¿Es este el motivo de su "enemistad"? ¿Puede tener algo que ver Rainieri con el escándalo que salpica a Julio?