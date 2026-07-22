El asesino de Facundo fue un esposo celoso con sospechas de infidelidad por parte de su mujer

Facundo fue asesinado en su casa tras recibir trece puñaladas en el torso. Por fin, se conoce el autor de los hechos, fue un marido celoso que sospechaba de una supuesta infidelidad por parte de su mujer, quien habría conocido a la víctima en un gimnasio de Las Tablas en Madrid.

Ejecutó un plan para el 14 de julio, entró a la urbanización y fue decidido al ático del argentino de 37 años. Le roció con un gas pimienta para desorientarle y después le asesina. Huyó en el coche rojo que le esperaba a tan sólo 10 metros del edificio y condujo hasta La Adrada, en Ávila. Allí paso sus últimas horas junto a su esposa, le confesó el crimen y más tarde, se tiró por un barranco.

Recorrió 108 kilometros desde Las Tablas hasta La Adrada, una hora y media de carretera para pensar que haría tras cometer el crimen. Los investigadores apuntan a la idea de celos descontrolados por un engaño pero, la familia de la víctima asegura no saber nada de este supuesto romance.

Según fuentes policiales, tanto el asesino como la víctima se conocían y habían tenido problemas anteriormente. Por eso, desde el primer momento, Alberto era el principal sospechoso. Tal y como cuenta Jorge Badía, este hombre no tenía antecedentes y dejó pistas evidentes como el cuchillo en la escena del crimen.

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