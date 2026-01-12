Antena3
Antonia, presuntamente secuestrada y torturada por su propia familia: "Temí por mi vida muchas veces, las palizas eran continuas"

Se fue a vivir con sus tíos sin saber que aquello sería el comienzo de una pesadilla. No solo la tenían presuntamente secuestrada, sino que además le privaban de comida y agua, la quemaban y la pegaban diariamente.

Antonia sobrevivió a cuatro meses de terror en una casa donde habría sido retenida por su propia familia. A raíz de todo lo que vivió allí, su cuerpo muestra heridas infectadas, la cabeza rapada y quemaduras graves.

Los presuntos responsables son sus tíos abuelos, su tía y dos primas. Fue una de ellas quien la invitó a quedarse en su casa un día y, desde entonces, no la dejaron salir.

"Todo cambió cuando vieron un mensaje de mi hermana diciendo que me echaba de menos", nos cuenta. En aquel momento, le rompieron el móvil y comenzaron las palizas constantes y las torturas, incluyendo quemaduras en sus partes íntimas.

Intentar escapar empeoró su situación: la descubrieron, la amenazaron y la agredieron con un martillo, dejándole fracturas permanentes. Tras perder 30 kilos y llegar al hospital en estado crítico, su madre consiguió recuperar a Antonia, sabiendo que, de haber pasado una semana más, su hija hubiera muerto.

Por su parte, los tíos de Antonia aseguran que ellos no son los responsables de las heridas, sino que ella llegaba así de fiesta. Sin embargo, la Guardia Civil da credibilidad a la versión de Antonia y acusa a los cuatro miembros de la familia de lesiones, trato degradante y detención ilegal.

