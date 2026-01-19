Antena3
Ángel Uceda, bombero de labores de rescate en los trenes de Adamuz: "Es muy raro que se nos haya quedado gente dentro"

El accidente ferroviario de Adamuz deja al menos 40 fallecidos y más de 100 heridos. Hoy, hablamos con un bombero que ha participado en el rescate de las víctimas.

Bombero

Un choque ferroviario ocurrida la tarde del domingo en las inmediaciones de Adamuz, en Córdoba, ha dejado un balance provisional de al menos 40 personas fallecidas y más de cien heridas. El suceso tuvo lugar sobre las 19:45, cuando un tren de alta velocidad de Iryo que se dirigía a Madrid desde Málaga se salió de la vía e impactó contra un convoy Alvia que circulaba en sentido contrario, con destino a Huelva.

Las investigaciones siguen abiertas para esclarecer qué provocó el accidente y parece que las autoridades han descartado que se trate de un fallo humano. Desde la empresa Iryo aseguran además que el tren implicado había sido sometido a una inspección técnica reciente, realizada tan solo cuatro días antes del siniestro.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ángel Uceda, bombero que ha participado en las labores de rescate en Adamuz. Según nos cuenta, lo que vivieron ayer no lo habían visto nunca: "He visto de todo en mi profesión, pero esto es otra cosa".

Uceda asegura que han revisado los vagones accidentados por dentro y que es improbable que quede gente dentro. "Me temo lo peor, que estén atrapados debajo... Puede ser terrible lo que nos encontremos", señala.

Mientras se esclarecen las causas, la línea permanecerá suspendida, así como los trayectos que pasaran por ese punto. Un terrible suceso que deja muchas preguntas sin responder.

