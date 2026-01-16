Ana Requena, coautora de la investigación del caso Julio Iglesias: "Estaría bien saber por qué ha tardado tanto en pronunciarse"

Julio Iglesias está en el punto de mira. El cantante ha sido acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de presunta agresión sexual, un hecho que podría dinamitar su imagen internacional.

El artista ha roto su silencio por redes sociales, asegurando que nunca ha abusado de ninguna mujer. Este ha puesto a su equipo legal en marcha y está dispuesto a demostrar su inocencia.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ana Requena, periodista de elDiario.es que firma, junto a otros autores, la investigación. Esta asegura que desde que se publicó el artículo hasta que Julio Iglesias se ha pronunciado han pasado demasiados días.

"Ha tenido muchos días para responder a nuestras preguntas, que eran muy concretas, y no lo ha hecho", advierte Requena, "estaría bien saber por qué ha tardado tanto en lanzar su comunicado".

Julio Iglesias se encuentra resguardado en una de sus mansiones de Punta Cana, donde prepara su próximo paso. ¿Cómo avanzará la batalla legal del cantante?