Ana Obregón defiende a Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual: "Jamás en la vida ha tratado mal al servicio"

Julio Iglesias se convierte en protagonista de un presunto escándalo sexual. Han sido algunas de sus antiguas empleadas del hogar las que han confesado que fueron presuntamente agredidas sexualmente por el artista.

Las agresiones se habrían producido en el extranjero, concretamente en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Allí, dos de las 15 empleadas del hogar que han dado su testimonio, aseguran que Julio les realizó tocamientos sin su consentimiento, las penetró, vejó y abofeteó en diversos encuentros sexuales forzados.

La noticia ha sorprendido a su entorno, que aseguran que nunca vieron esas actitudes en Julio Iglesias. Ana Obregón, gran amiga de Julio que convivió con él durante dos años y medio, ha salido en su defensa.

"Le conozco desde que tengo uso de razón y jamás en la vida ha tratado mal al servicio", nos cuenta, "yo he estado mañana, tarde y noche viviendo con él, le conoce mi familia...".

Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga al artista, que por el momento no se ha pronunciado acerca del escándalo. ¿Se defenderá públicamente Julio Iglesias?