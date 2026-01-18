NUTRIMAN
Alimentos para mantener tus dientes limpios: combate el mal aliento y ayuda a protegerlos de manera natural
Cuidar los dientes no depende solo del cepillo. Algunos alimentos, bien elegidos, pueden ayudar a limpiar la boca, proteger el esmalte y combatir el mal aliento, tal y como nos cuenta hoy Nutriman.
El azúcar es uno de los grandes enemigos de la salud bucodental, pero no todo lo que comemos juega en contra. Hoy, con Nutriman, descubrimos que existen alimentos que pueden ayudar incluso a limpiar y proteger los dientes de forma natural.
Frutas y verduras crujientes como la manzana, la zanahoria o el apio estimulan la saliva y ayudan a arrastrar restos de comida y bacterias. A ellos se suman los lácteos, como la leche y el queso, ricos en calcio y fósforo, claves para fortalecer el esmalte dental.
El agua también juega un papel fundamental, ya que limpia la boca y favorece una buena producción de saliva, especialmente si contiene flúor. Además, frutos secos como almendras, nueces o sésamo ayudan a eliminar placa al masticar y aportan minerales beneficiosos.
Para combatir el mal aliento, el yogur natural sin azúcar reduce las bacterias causantes del olor, mientras que el limón, usado con moderación, estimula la saliva. Hierbas como el perejil, la menta o la hierbabuena neutralizan los olores de forma inmediata. ¡Dale al play para enterarte de todo!
