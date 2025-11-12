Antena 3 LogoAntena3
Historia de superación

Aitor, el surfista al que una ola dejó ciego: "A los tres meses, aún con puntos en el ojo, volví al mar"

Se quedó ciego por la fuerza de una ola mientras surfeaba, pero lejos de cogerle miedo, le dio impulso para pelear y aprender a levantarse. Hoy, Aitor nos cuenta su increíble historia de superación.

Aitor

Aitor nació en Zarauz, rodeado de mar y con una pasión especial hacia las olas y el surf. Sin embargo, hace 13 años, fue precisamente el mar el que le cambió la vida, arrebatándole por completo la visión.

Aún recuerda el día en el que una ola que no esperaba le arrolló, dejándole a oscuras. El sonido de aquel impacto sordo aún sigue instalado en su memoria, así como la sensación de que algo se apagaba dentro de él.

Pese a que desde pequeña había tenido problemas oculares, jamás pensó que sería una ola la que le terminaría de dejar ciego. "Lo primero que dije fue: más abajo no puedo ir, vamos a tomarnos el tiempo que haga falta para subir", confiesa.

Lejos de dejarse vencer por el miedo, Aitor cogió impulso para luchar y aprendió a surfear guiándose por el sonido. "Aprendes que el mar te da mucha información, empiezas con olas pequeñas y tablas grandes", nos cuenta.

Ahora, Aitor es uno de los primeros surfistas en abrir una escuela en España, en la que a través de su experiencia enseña a otros a amar el mar y dejar a un lado el miedo. ¡Dale al play para escuchar su historia!

