A partir de las 17:00h
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, analizamos los dos accidentes de tren que han paralizado el país
A la tragedia de Adamuz se suma un nuevo accidente ferroviario, esta vez en Barcelona. Hoy, analizamos qué puede estar pasando en la red de trenes y hablamos con testimonios clave en ambos incidentes.
Un nuevo accidente de tren hace saltar las alarmas en nuestro país. Tras la tragedia en Adamuz (Córdoba), un nuevo convoy se estrella contra un muro que se había desprendido en Gelida (Barcelona). Este ha causado 37 heridos y un fallecido, el maquinista.
Mientras, continúan las investigaciones del accidente de Adamuz del pasado domingo, cuyo balance provisional ya cuenta con 42 fallecidos. Por el momento, las principales hipótesis apuntan a un fallo en las vías o en el propio vehículo.
Hoy, analizamos qué pudo ocurrir en ambos casos, hablamos con personas implicadas y te contamos las novedades de la mayor tragedia ferroviaria de los últimos tiempos en España. Todo, a partir de las 17:00h en Antena 3.
