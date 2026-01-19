Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la última hora del accidente ferroviario de Adamuz

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este domingo deja al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos. Un episodio que ha conmocionado a todo el país.

Mientras varias familias aún buscan a 33 personas desaparecidas, las autoridades tratan de desentramar qué pudo ocurrir para que ambos trenes descarrilaran a 200 km/h. Además, según la compañía de uno de los trenes, este habría pasado la revisión hacía cuatro días.

Hoy, te contamos todos los detalles y las posibles causas del accidente mortal y hablamos con algunos afectados. Todo, a partir de las 17:00h en Antena 3.