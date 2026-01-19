A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la última hora del accidente ferroviario de Adamuz
La cifra de fallecidos asciende a 39, mientras muchas familias aún siguen buscando a sus seres queridos. Hoy, te contamos todo lo ocurrido en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba).
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este domingo deja al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos. Un episodio que ha conmocionado a todo el país.
Mientras varias familias aún buscan a 33 personas desaparecidas, las autoridades tratan de desentramar qué pudo ocurrir para que ambos trenes descarrilaran a 200 km/h. Además, según la compañía de uno de los trenes, este habría pasado la revisión hacía cuatro días.
Hoy, te contamos todos los detalles y las posibles causas del accidente mortal y hablamos con algunos afectados. Todo, a partir de las 17:00h en Antena 3.
