Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la última hora del accidente ferroviario de Adamuz

La cifra de fallecidos asciende a 39, mientras muchas familias aún siguen buscando a sus seres queridos. Hoy, te contamos todo lo ocurrido en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

cebo

Publicidad

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este domingo deja al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos. Un episodio que ha conmocionado a todo el país.

Mientras varias familias aún buscan a 33 personas desaparecidas, las autoridades tratan de desentramar qué pudo ocurrir para que ambos trenes descarrilaran a 200 km/h. Además, según la compañía de uno de los trenes, este habría pasado la revisión hacía cuatro días.

Hoy, te contamos todos los detalles y las posibles causas del accidente mortal y hablamos con algunos afectados. Todo, a partir de las 17:00h en Antena 3.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la última hora del accidente ferroviario de Adamuz

¡Increíble! De cero a 1.425 euros en un solo panel: “He sido muy burro siempre”

¡Increíble! De cero a 1.425 euros en un solo panel: “He sido muy burro siempre”

Un panel de 525 euros tras muchos rebotes: “Sigues teniendo buena tirada”

Un panel de 525 euros tras muchos rebotes: “Sigues teniendo buena tirada”

Daniel Arroyo, experto en emergencias
Accidente de trenes

Daniel Arroyo recuerda su trabajo en un desastre similar al choque de trenes de Ademuz: "Se te queda muy grabado el sonido de los móviles que no puedes coger"

Gonzalo, cuponero de Adamuz
Choque trenes Adamuz

El cuponero de Adamuz ayudó a más de 15 pasajeros de los trenes accidentados: "Sigo temblando por las imágenes que tengo grabadas en mi cabeza"

Tragedia ferroviaria.
Tragedia ferroviaria en Adamuz

Juanma Moreno (PP) advierte que ascenderá el número de muertos tras el choque de trenes en Adamuz: "Están tapados por el propio vagón"

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno asegura que es previsible que el número de víctimas mortales tras el choque de Adamuz aumente en las próximas horas. Por el momento hay 39 víctimas confirmadas pero cuando la maquinaria pesada consiga mover el tren es probable que ascienda la cifra.

Marina Aguilar
Accidente Trenes

Marina, compañera de Espejo Público, cuenta por qué no cogió el tren accidentado: "Quería estar más tiempo con la familia"

La joven no ha podido llegar a Madrid donde trabajaba la mañana de este lunes. Marina Aguilar es redactora de Espejo Público y se disponía a salir de la estación María Zambrano de Málaga en el tren siguiente al Alvia que colisionó con el Iryo que había descarrilado en Ademuz, Córdoba.

Yélamo Bárcenas

La curiosa anécdota de cómo José Yélamo conoció a Willy Bárcenas: "Yo me lo callé por no ser imprudente, pero él me reconoció"

Tragedia ferroviaria con 39 muertos.

Agustín reconoce que la terrible imagen que se encontró en las vías tras el choque de trenes en Adamuz no le permitió seguir allí: "Pensé que arriba ayudaba más"

Juan del Val lanza una pregunta a la dirección de El Desafío

Juan del Val lanza una pregunta a la dirección de El Desafío: "¿Qué más se les va a ocurrir?"

Publicidad