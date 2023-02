Un 40 por ciento de las aves mueren o resultan heridas por colisionar en tendidos eléctricos

Precisamente por posarse en los tendidos eléctricos, muchas de ellas mueren electrocutadas, un 8 por ciento aproximadamente. Atropellos en carreteras, envenenamientos e intoxicaciones y la colisión con aerogeneradores, alcanzan un 5 por ciento. Las que mueren o resultan heridas por disparos ilegales suponen un 3 por ciento.

"En muchos casos se trata de cuestiones subsanables, como es el caso de las colisiones o la electrocución en tendidos eléctricos(..) Este informe muestra, una vez más, que mejorar la protección de la biodiversidad está al alcance de nuestra mano: de las administraciones, de las empresas y sectores y de todos nosotros, cuando salimos al campo o aprovechamos los recursos naturales”señala la directora ejecutiva de SEO BirdLife, Asunción Ruiz.

Diferentes especies

Para la elaboración del infome se han tenido en cuenta cuestiones como el tamaño poblacional de las diferentes especies y sus áreas de distribución. También las tasas de desaparición de cadáveres en el medio natural. Las especies protegidas y amenazadas son las que mayoritariamente ingresan en los Centros de Recuperación de Fauna. Una de las que más registros acumula es el Ave del Año 2023, el aguilucho cenizo, pero también se han identificado ingresos de águila imperial, milano real o el arao común.

Cuántas y qué especies ingresan en los Centros de Recuperación de Fauna de España

348 especies han ingresado en 10 años en los CRF por causas humanas. Por especies, la lista está encabezada por el jilguero europeo con 11.732 registros, seguido del cernícalo vulgar con 10.167, el busardo ratonero con 8.608, , el buitre leonado con 7.426, la gaviota patiamarilla con 7.196, el vencejo común con 6.266 y el búho real con 6.215.

Hay causas no naturales que afectan más a unas especies que otras. Así, para 34 de las especies con más registros, la principal causa de ingreso son las lesiones compatibles con una colisión contra una línea eléctrica. Entre ellas, resaltan el cernícalo vulgar, el vencejo común, el búho real, la gaviota patiamarilla o la cigüeña blanca. Para otras ocho (jilguero europeo, verderón común, pardillo común, pinzón vulgar, cuervo grande, serín verdecillo, zorzal común y petirrojo europeo), el principal factor es la captura ilegal. Las electrocuciones afectan especialmente al búho real, culebrera europea y águila real. Para el milano real y la gaviota reidora, la principal causa es el envenenamiento o la intoxicación. Los aerogeneradores, por su parte, son el principal peligro no natural para los buitres leonados y los atropellos, principalmente con maquinaria agrícola, representan la principal causa para el aguilucho cenizo. Hay un factor añadido: la contaminación lumínica, que es la principal causa de muerte no natural de una especie amenazada: pardela cenicienta mediterránea.

Más ingresos los meses de verano

En el periodo estival se observa un incremento de este tipo de ingresos por tres factores: la mayor presencia de público en el medio natural, con el consiguiente aumento de hallazgos casuales. También la presencia de ejemplares juveniles y pollos volantones, más proclives a sufrir accidentes. Por último la apertura de la media veda, que puede estar en el origen de muchos ingresos por disparo.