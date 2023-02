El desafío de Anne Igartiburu con 'TCMS 10': "Es el momento de vivir la tele desde otro punto de vista y arriesgarme"

La expectación es máxima por ver a Anne Igartiburu en la décima temporada de 'Tu cara me suena'. Su reto es doble: la imitación, como les ocurre a todos los concursantes, y también el mero hecho de cantar, a diferencia de algunos compañeros que tendrá como Miriam Rodríguez o Alfred García. Sin embargo, ella ha aceptado este desafío asegurando que es "el momento": "De disfrutar, de vivir la tele desde otro punto de vista y arriesgarme también".

"Yo estoy siempre en un escenario como muy cómodo, muy seguro", explica. Y en este plató tendrá la oportunidad de salirse "de ese personaje que la gente ha visto siempre".

En esta presentación, Anne asegura que jamás se había puesto en la tesitura de imitar a nadie. "Sí me han imitado a mí", comenta con una sonrisa. No obstante, ella se siente muy arropada y está dispuesta a "probar sin red pero para disfrutar".