Las canciones de la quinta gala

Angy recibió con un tremendo grito de emoción su próxima interpretación de Michael Jackson con su mítico Thriller.

Santiago Segura se convertirá en toda Una chica ye-ye al tener que interpretar a Concha Velasco.

Francisco cantará Dos gardenias de Antonio Machín.

Josema Juste tendrá que encarnar a Luis Aguilé cantando Dile.

Carolina Ferre tendrá que interpretar Ni una sola palabra de la explosiva Paulina Rubio.

Julio José Iglesias Jr. interpretará a todo un icono del pop, Mick Jagger con la canción Satisfaction.

Sylvia Pantoja deberá superar el reto de interpretar a Marilyn Monroe con I wanna be loved by you.

Toñi Salazar se volverá rubia y dicharachera para interpretar Se acabó de María Jiménez.