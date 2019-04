Bigote Arrocet pondrá el ‘mojo picón’ esta noche a las 22:00 horas en 'Tu cara me suena'

ESTA NOCHE A LAS 22:00 HORAS EN TU CARA ME SUENA

Bigote Arrocet es el invitado estrella de la segunda gala de 'Tu cara me suena', el humorista le habla con acento canario a Manel Fuentes y manda un gran saludo a todos los ‘muyayos’ de las Islas Canarias antes de convertirse en el famoso cantante José Vélez. No te pierdas su fabulosa actuación, esta noche a partir de las 22:00 horas en ‘Tu cara me suena’.