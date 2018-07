Beatriz Luengo: “Cantaría con mi chico Yotuel haciendo él de Jay-Z y yo de Beyoncé en ’TCMS’”

Se dio a conocer por la serie de Antena 3 'UPA Dance' de la que consiguió desarrollar la mayor parte de su carrera musical internacional. 'Mi generación' es su primer disco en solitario y con el que consiguió hacerse famosa en Francia y América. Ha colaborado con artistas como Justin Timberlake o Pitbull además de haber estado nominada en dos ocasiones a los Grammy Latinos.

¿Cómo afrontas el reto de participar en la siguiente edición de ‘Tu cara me suena’?

Con ilusión de volver a estar en España y con ganas de verme caracterizada de hombre, de diva negra, de cangrejo... ¡Lo que sea! ¡Me encanta el momento caracterización!

¿Qué tema te gustaría interpretar en el programa?

Me gustaría interpretar a una de esas divas que mueven el cuello y la manita cuando cantan como si dibujaran las notas. Me parecen muy divertidas. También me gustaría hacer de Liza Minnelli.

¿Qué cantante te supondría un reto especialmente difícil?

¡Uy! Todos son un reto, especialmente los que suponen cantar y bailar a la vez y no ahogarse jajaja Eso sí es un reto para los pulmones.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de la historia de ‘Tu cara me suena’?

¡Me encanta Falete haciendo de María Jiménez! También Edu Soto como Camilo Sesto y Ruth Lorenzo de Lady Gaga.

Si pudieras elegir a alguien para hacer un dueto, ¿a quién elegirías?

A mi chico Yotuel (Orishas) haciendo él de Jay-Z y yo de Beyoncé, Rihanna y Drake... nos lo pasamos bien imitándoles en el coche... Sería divertido, pero no sé si querría... ¡Otra opción es Asier Etxeandia, al cual amo y admiro también! O mi amiga Elena Medina, protagonista del musical ‘Los miserables’, que es mi mejor amiga y tiene una voz que es un regalo para quien la escucha.

Angy, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo…. ¿Van a seguir ganando mujeres en ‘Tu cara me suena’?

En el mundo siempre lideran los hombres por lo general, fue el "debate a 4" para la presidencia y no había mujeres y ningún titular habló que para cuando una candidata a la presidenta del gobierno mujer, así que no pasa nada si en ‘Tu cara me suena’ han ganado mujeres, ¿qué puedo decir? ¡Ole, ole y ole!

Ángel Llácer, Lolita, Carlos Latre, Chenoa... ¿A quién temes más como jurado?

A Chenoa porque… ¡Cuando tú vas, yo vengo de allí! :) No, mentiraaaa. Ella es muy dulce, la conocí hace un tiempo y me gusta mucho que esté en el jurado ¡Me acuerdo cuando estaba en ‘OT’ y yo mandaba mensajes con el móvil de mi madre para que ganara! #chenoista