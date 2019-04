“Pensé que Tu cara me suena sería más fácil”

EL VIERNES ESTRENO DE UNA NUEVA TEMPORADA DE TCMS

Hemos hablado con algunos de los concursantes que participarán en la próxima edición de Tu cara me suena para saber cuál fue su reacción al saber que participarían en el programa. Pablo Puyol y Adrián Rodríguez nos cuentan que se reacción fue de alegría e ilusión y ambos están muy contentos de participar en TCMS. A Edu Soto no le pilló de sorpresa porque ya había participado y Silvia Abril confiesa que “no sabía dónde se metía, pensaba que era más fácil”. No te pierdas el estreno de la cuarta temporada de Tu cara me suena el viernes a las 22:00 en Antena 3.