Las palabras de Chenoa que han emocionado a David Amor tras su actuación en la gran final de 'Tu cara me suena'

David Amor, a pesar de haberse agobiado durante los ensayos de su actuación, ha salido al escenario en la gran final de 'Tu cara me suena' y ha emocionado a todos sus compañeros, público y jurado después de su imitación de Frank Sinatra. Chenoa, muy emocionada, ha revelado unas palabras que han calado hondo en el concursante.

David Amor ha llegado a la gran final de 'Tu cara me suena' para realizar su actuación de exhibición. El concursante, que ha acudido al programa para hacer su última imitación en la sexta edición, ha emocionado a todos sus compañeros con un bonito homenaje como Frank Sinatra con su maravilloso tema 'My way'. ¡Qué bonito David!