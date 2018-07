Pepa Aniorte y Javier Ojeda crean un magnífico Efecto Mariposa con su éxito 'No me crees' en la gran final de 'Tu cara me suena'

Pepa Aniorte ha llegado a la gran final de 'Tu cara me suena' acompañada de Javier Ortega, vocalista del grupo Danza Invisible. Juntos se han transformado en Efecto Mariposa para interpretar el exitazo 'No me crees'. ¡Un dúo fantástico!