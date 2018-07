Miquel Fernández se pone romántico y sorprende con ‘More than words’ de Extreme

ACTUACIONES GALA 11 | MIQUEL FERNÁNDEZ

El ganador de la décima gala de 'Tu cara me suena' se ha lucido, una semana más, en su actuación. Miquel Fernández se ha transformado en Gary Charone de la banda rockera Extreme para emocionar a todos con la balada 'More than words'. Con música, voz y coros en directo. ¡Alucinante!