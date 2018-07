Miquel Fernández brilla como Sylvester versionando 'You make me feel'

ACTUACIONES GALA 17 | MIQUEL FERNÁNDEZ

Destacando por completo por su atuendo brillante, Miquel Fernández no ha dudado en meterse en la piel de Sylvester James en la decimoséptima gala de 'Tu cara me suena' para cantar su tan sonado éxito de los setenta 'You make me feel' y dejar al jurado con la boca abierta. ¡Increíble!