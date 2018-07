La emotiva reacción de Lolita tras ser imitada en 'Tu cara me suena'

MEJORES MOMENTOS | GALA 11

Poco acostumbrada a que le imiten, Lolita se ha emocionado con la actuación de Pepa Aniorte y Secun de la Rosa en 'Tu cara me suena' y no ha tenido más que palabras de agradecimiento, sobre todo para la actriz. Pero la valoración no podía acabar sin una broma de Àngel Llàcer… ¡Mira, mira!