ACTUACIONES GRAN FINAL | DAVID AMOR

David Amor ha llegado a la gran final de 'Tu cara me suena' para realizar su actuación de exhibición. El concursante, que ha acudido al programa para hacer su última imitación en la sexta edición, ha emocionado a todos sus compañeros con un bonito homenaje como Frank Sinatra con su maravilloso tema 'My way'. ¡Qué bonito David!