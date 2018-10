IMITARÁ A ROSALÍA EN LA QUINTA GALA

Soraya Arnelas hechizó a todo el público la semana pasada en la cuarta gala de 'Tu cara me suena'. La cantante se hizo con la victoria imitando a Annie Lennox con 'I put a spell on you', un registro que no tiene nada que ver con la imitación que le ha tocado esta semana. Imitará a Rosalía, "un reto muy complicado" según afirma Soraya porque "el momento flamenco no es lo suyo". ¿Le saldrá bien la imitación, o 'malamente'?